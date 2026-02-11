Un attacco russo con un drone nella regione di Charkiv, nell’est dell’Ucraina, ha decimato una famiglia, uccidendo un padre e i tre figli piccoli, ha annunciato l’11 febbraio la procura regionale.

“Una bambina di due anni e due bambini di un anno sono morti nell’attacco”, che ha colpito un edificio residenziale a Bohoduchiv, vicino al confine russo, ha affermato.

È rimasto ucciso anche il padre dei bambini, che aveva 34 anni.

La madre, incinta di otto mesi, è rimasta ferita nell’esplosione. “Ha subìto un trauma cranico, un trauma acustico e delle ustioni”, ha riferito la procura.