Il 17 febbraio l’Unione europea ha aperto un’inchiesta contro l’azienda cinese di commercio online Shein per la vendita di bambole sessuali dall’aspetto infantile.

La Commissione europea ha però precisato che, oltre alla vendita di prodotti illegali, l’inchiesta riguarda anche gli aspetti di “dipendenza” della piattaforma cinese, che ha sede a Singapore, e la mancanza di trasparenza dell’algoritmo che consiglia i prodotti agli utenti.

Le accuse, se confermate al termine delle indagini, costituirebbero violazioni del Digital services act (Dsa), il regolamento europeo sui servizi digitali, che potrebbero comportare per Shein multe fino al 6 per cento del fatturato annuale.

Il Dsa impone alle piattaforme online di adottare misure per proteggere gli utenti da contenuti e prodotti illegali o pericolosi. Le piattaforme più grandi, categoria alla quale appartiene Shein, sono soggette a un regime rafforzato di regole e controlli.

“Nell’Unione europea è vietata la vendita di prodotti illegali, sia nei negozi fisici sia in quelli online”, ha affermato Henna Virkkunen, vicepresidente della Commissione europea responsabile delle tecnologie digitali.