Il 17 febbraio è morto il reverendo afroamericano Jesse Jackson, attivista per i diritti civili e compagno di lotta di Martin Luther King, nonché ex candidato alle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti. Aveva 84 anni.

La sua famiglia ha annunciato in un comunicato che “è deceduto in pace, circondato dai suoi cari”.

“Il suo impegno incrollabile per la giustizia, l’uguaglianza e i diritti umani ha contribuito a formare un movimento globale per la libertà e la dignità”, ha affermato.

“Il suo esempio ha ispirato milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando a battervi per questi valori”.