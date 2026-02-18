Jerí era oggetto di varie mozioni di destituzione presentate dalla minoranza di sinistra e da un blocco di partiti di destra, che lo accusavano di “cattiva condotta” e “inadeguatezza”.

I candidati sono quattro: José Balcázar, Héctor Acuña, Edgar Reymundo e Maricarmen Alva. Quest’ultima, ex presidente del parlamento ed esponente del partito centrista Acción popular, è considerata la favorita.

“Non ho commesso alcun reato e ho l’autorità morale necessaria per esercitare la carica di presidente della repubblica”, aveva affermato Jerí il 15 febbraio durante un’intervista in tv.

“Eleggere Jerí è stato un errore, ma possiamo rimediare”, ha dichiarato il deputato di destra Jorge Marticorena prima della votazione.

“Questo presidente non serve a niente. Non ha fatto niente. Le violenze della criminalità organizzata non sono diminuite”, ha affermato la deputata di sinistra Susel Paredes.

Il Perù è in preda da anni a una forte instabilità politica. Solo uno degli ultimi sette presidenti ha completato il proprio mandato.