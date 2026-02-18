I negoziati tra le delegazioni di Kiev, Mosca e Washington si sono conclusi la mattina del 18 febbraio.

“Permangono le divergenze sulle questioni sensibili dei territori e della centrale nucleare di Zaporižžja”, occupata dall’esercito russo, ha precisato Zelenskyj, dopo aver ricevuto un resoconto dalla delegazione ucraina.

Le posizioni dell’Ucraina e della Russia “continuano a divergere” su alcuni punti chiave, ha dichiarato il 18 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, dopo due giorni di “difficili” negoziati a Ginevra, con la mediazione degli Stati Uniti.

I colloqui sono stati suddivisi in due gruppi di lavoro: uno sugli aspetti politici e l’altro sugli aspetti militari.

Per quanto riguarda gli aspetti militari, Zelenskyj ha affermato che le parti hanno raggiunto un accordo su “quasi tutti i punti” relativi all’attuazione e al monitoraggio di un futuro cessate il fuoco.

“Gli Stati Uniti saranno coinvolti nel monitoraggio”, ha aggiunto il presidente ucraino, sottolineando che al momento non c’è la “volontà politica” di arrivare a un cessate il fuoco.

Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinskij, ha affermato che i negoziati sono stati “difficili ma professionali”.