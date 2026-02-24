Il governo messicano ha schierato diecimila soldati nell’ovest del paese per contenere l’ondata di violenze seguita all’uccisione, in un’operazione militare condotta con il sostegno degli Stati Uniti, di Nemesio Oseguera, soprannominato El Mencho, capo di uno dei principali cartelli della droga messicani. El Mencho, capo del cartello Jalisco nueva generación, era rimasto ferito il 22 febbraio durante un’operazione nella località di Tapalpa, nello stato occidentale di Jalisco, ed era deceduto poco dopo durante il trasferimento in aereo verso Città del Messico. L’annuncio della sua morte aveva provocato la violenta reazione degli affiliati del cartello, che avevano bloccato strade, incendiato veicoli e attaccato stazioni di servizio, negozi e banche in 20 dei 32 stati messicani. L’operazione militare e i sucessivi scontri hanno causato la morte di 46 narcotrafficanti e 25 membri della guardia nazionale, oltre che di un agente e di un funzionario della procura, secondo i dati forniti dalle autorità.

Il 23 febbraio il governo ha annunciato l’invio di altri 2.500 soldati nello stato di Jalisco, portando a diecimila il totale dei militari schierati a partire dal 22 febbraio. Le autorità puntano a mettere rapidamente fine alle violenze, che sono scoppiate a quattro mesi dall’inizio dei mondiali di calcio, co-organizzati con gli Stati Uniti e il Canada. Guadalajara, il capoluogo dello stato di Jalisco, sarà una delle città ospitanti. “Abbiamo riportato la calma”, ha assicurato il 23 febbraio la presidente Claudia Sheinbaum, sottolineando che “i blocchi stradali sono stati rimossi”. Ma i giornalisti dell’Afp ne hanno visti alcuni vicino a Guadalajara e al luogo dell’operazione militare. Il 23 febbraio a Guadalajara le strade erano semideserte e la maggior parte dei negozi è rimasta chiusa. Le lezioni in presenza nelle scuole e nelle università sono state sospese in una decina di stati.