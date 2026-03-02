Il presunto autore dell’attacco che il 1 marzo ha causato due morti e 14 feriti ad Austin, in Texas, aveva espresso sui social network “opinioni a sostegno del regime iraniano”, secondo l’organizzazione di monitoraggio dei gruppi jihadisti Site intelligence group.

L’uomo, che è stato ucciso sul posto dagli agenti, è stato identificato dalla polizia di Austin come Ndiaga Diagne, 53 anni.

Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, si tratta di un cittadino statunitense di origine senegalese.

Una foto pubblicata sul social network X dal deputato repubblicano del Texas Chip Roy mostra il sospetto, armato di fucile, che indossa una felpa con la scritta “Proprietà di Allah”.

Secondo il Site intelligence group, Diagne aveva espresso “opinioni a sostegno del regime iraniano e contrarie ai leader israeliani e statunitensi in alcuni post pubblicati su Facebook tra il 2017 e il 2019”.