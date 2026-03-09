Il 9 marzo è cominciato in Turchia il processo al sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, detenuto da un anno per accuse di corruzione che l’opposizione considera politicamente motivate.

L’udienza davanti al tribunale di Silivri è cominciata alle 11.05, ma è stata sospesa dopo appena 15 minuti in seguito a un duro scontro verbale tra il giudice e İmamoğlu e i suoi avvocati.

Il giudice ha respinto la richiesta di İmamoğlu di prendere la parola e sospeso l’udienza fino alle 13.30.

In precedenza İmamoğlu e decine di altri imputati erano arrivati in aula accolti dagli applausi e dalle grida di decine di sostenitori.