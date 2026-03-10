L’Australia ha concesso asilo politico a cinque giocatrici della nazionale iraniana di calcio, definite “traditrici” in Iran dopo aver rifiutato di cantare l’inno prima della partita d’esordio in coppa d’Asia. La decisione è stata presa per il timore che potessero essere perseguitate al loro ritorno in patria, ha dichiarato il 10 marzo davanti alla stampa il ministro dell’interno Tony Burke. Le cinque giocatrici, tra cui la capitana Zahra Ghanbari, avevano lasciato il loro hotel durante la notte. “Sono state trasferite in un luogo sicuro dalla polizia australiana. Ieri sera ho firmato la loro richiesta di visto umanitario”, ha riferito Burke. “Possono rimanere in Australia. Qui sono al sicuro e spero si sentano a casa”, ha aggiunto.

Il ministro ha spiegato che discussioni segrete tra il governo e le giocatrici erano in corso da giorni. Il governo si è detto disponibile a fornire assistenza anche ad altri membri della delegazione iraniana, in caso di necessità. I 26 membri della delegazione erano arrivati in Australia pochi giorni prima dell’inizio dell’offensiva israelo-statunitense contro l’Iran, che ha causato la morte della guida suprema Ali Khamenei. Le giocatrici erano rimaste in silenzio durante l’inno prima della partita d’esordio contro la Corea del Sud, due giorni dopo l’inizio della guerra. Avevano però cantato l’inno nelle partite successive.