Nella notte tra il 10 e l’11 marzo un numero imprecisato di persone è rimasto ucciso in una serie di attacchi con i droni a Goma, il capoluogo del Nord Kivu, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Tra le vittime c’è un’operatrice umanitaria francese dell’Unicef.

Fonti umanitarie hanno riferito che varie persone sono rimaste uccise nella città, che è controllata dai ribelli del Movimento 23 marzo (M23) dal gennaio 2025.

Negli ultimi anni l’M23, sostenuto dal Ruanda, ha conquistato vaste aree delle province del Nord e del Sud Kivu, ricche di risorse naturali.