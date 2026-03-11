L’incendio di un autobus che la sera del 10 marzo ha causato sei morti e cinque feriti a Kerzers, in Svizzera, sarebbe stato, secondo le prime testimonianze, provocato da un uomo “con disturbi mentali” che si è dato fuoco all’interno del veicolo, ha annunciato l’11 marzo davanti alla stampa il procuratore del Canton Friburgo Raphaël Bourquin.

“Un testimone ha riferito che l’uomo, di nazionalità svizzera, è salito sull’autobus con delle buste in mano. A un certo punto si è cosparso di una sostanza infiammabile e si è dato fuoco”, ha dichiarato.

“Per quanto riguarda il movente, niente lascia pensare che si sia trattato di un atto terroristico. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell’uomo, che sarebbe una persona emarginata e con disturbi mentali”, ha riferito, aggiungendo che “anche lui è morto”.

In precedenza la polizia cantonale si era limitata ad affermare che “l’ipotesi privilegiata è quella dell’atto doloso”.