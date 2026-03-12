Il 12 marzo la tv di stato iraniana ha trasmesso un messaggio della nuova guida suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei, che non è ancora apparso in pubblico, in cui promette “vendetta” contro gli Stati Uniti e Israele.

Mojtaba Khamenei, che ha preso il posto del padre Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra, sarebbe rimasto ferito in un bombardamento, ma non si conoscono ulteriori dettagli.

Nel suo discorso, letto da una presentatrice della tv di stato, Khamenei si è impegnato a vendicare “i martiri del conflitto”. “Finora abbiamo attuato solo una piccola parte della nostra vendetta, ma portarla a termine sarà una delle nostre priorità”, ha dichiarato.