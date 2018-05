Il muro ungherese alle porte dell’Europa

Due recinti paralleli alti quattro metri sorgono lungo il confine di 175 chilometri tra la Serbia e l’Ungheria, per impedire l’ingresso ai migranti che cercano di raggiungere l’Europa passando per la rotta balcanica. La prima barriera, un filo spinato, è stata costruita nel 2015. La seconda, dotata di sensori che danno scosse elettriche, è stata completata nel marzo del 2017.

“Quando mi guardo intorno mi sento in prigione. Qui non possiamo fare niente, voglio sentirmi libero”, dice Fereidoun Hagdoust, profugo afgano bloccato in Serbia.

Da sapere:

La prima barriera è stata costruita dal primo ministro ungherese Viktor Orbán nel 2015, quando oltre quattrocentomila migranti hanno attraversato l’Ungheria per raggiungere altri paesi europei. Dopo la costruzione della recinzione e l’accordo firmato tra l’Unione europea e la Turchia nel marzo del 2016, il numero di migranti sulla rotta dei Balcani è notevolmente diminuito. Tuttavia molti richiedenti asilo sono ancora bloccati nei campi in Grecia (oltre 60mila) e in Serbia (oltre seimila).

L’attesa per il riconoscimento dello status di rifugiato può durare fino a due anni e per i cittadini di alcune nazionalità – come Afghanistan, Pakistan e Bangladesh – è più difficile da ottenere. Per questo decine di migranti provano ogni giorno a passare la frontiera illegalmente. Per intercettare e bloccare le persone che attraversano il confine senza autorizzazione, il governo ungherese ha costruito una seconda barriera e ha creato una divisione della polizia chiamata Cacciatori di frontiera.

Sullo stesso argomento:

• In Ungheria l’estrema destra dà la caccia ai migranti

• La partita che i migranti non possono perdere

• Diario di una ragazza in fuga dalla Siria