Da una generazione all’altra, il rapporto con il lavoro è molto cambiato in Europa. Anche se si si va in pensione più tardi rispetto a qualche decennio fa, in generale la durata della settimana lavorativa è diminuita. E tanti lavoratori e lavoratrici considerano la riduzione del tempo dedicato alle attività professionali un’importante conquista sociale da ottenere o da preservare, soprattutto dopo gli anni della pandemia.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che la situazione è ancora molto diversa nei vari stati europei. In Spagna il governo sta riducendo l’orario di lavoro settimanale, mentre in Germania alcune imprese stanno sperimentando con successo la settimana lavorativa di quattro giorni. In tutti i paesi ci si interroga su che impatto hanno queste scelte sulla produttività e sulla vita economica e sociale.