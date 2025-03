La tecnologia dei gemelli digitali – che consiste nel creare repliche virtuali di una controparte fisica, come per esempio un oggetto, una parte del corpo o un procedimento – ha applicazioni promettenti nel campo della medicina. Un ospedale di Barcellona la sta usando per ridurre i tempi delle operazioni e capire qual è la tecnica migliore da applicare su ogni singolo paziente.

Questa promettente tecnologia, però, non è priva di problemi etici: per creare la copia digitale di un organo umano o di un’altra parte del corpo servono migliaia di dati, che poi vengono archiviati ed elaborati dai giganti della tecnologia, permettendo così a queste grandi multinazionali di entrare anche nel settore sanitario.

Il video di Arte.