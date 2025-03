Come ogni 8 marzo, Giornata internazionale della donna, in tutta Europa ci saranno scioperi e manifestazioni per chiedere l’uguaglianza di genere. Sebbene il continente sia considerato una delle zone del mondo più avanzate su questo tema, resta ancora molto da fare. Soprattutto ora che la destra conservatrice si è affermata in diversi paesi dell’Unione e combatte la cosidetta teoria del gender per difendere la famiglia tradizionale. Queste idee alimentano una misoginia sempre più diffusa, tanto che online proliferano sottoculture maschiliste e narrazioni ostili nei confronti delle donne. Le nuove generazioni sono particolarmente esposte a questi contenuti.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società europee, spiega come funziona questo backlash, una sorta di controffensiva reazionaria che si è fatta pesantemente sentire in alcuni paesi dell’est, come Ungheria e Polonia, ma che ha anche trovato una cassa di risonanza nei partiti di estrema destra in Germania, Spagna e Italia.