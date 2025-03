In Svezia la criminalità organizzata, alimentata dal traffico di droga e armi, è in aumento. E sempre più minori vengono reclutati, anche perché con meno di 15 anni si evitano le sanzioni penali. Il numero di omicidi commessi da minorenni è in crescita da un decennio e i giovani appartenenti alle gang oggi sarebbero circa trentamila.

Ma non è solo un problema svedese: il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società europee, spiega che è un fenomeno presente in vari paesi del continente, spesso legato allo spaccio di stupefacenti e aggravato dall’uso dei social media e addirittura dell’intelligenza artificiale. Con un reportage dalla Svezia e con interviste agli esperti, si cercano di capire le ragioni di questa realtà e quali misure i paesi potrebbero adottare per affrontarla e soprattutto prevenirla.