Litio, cobalto e terre rare: l’Unione europea ha elencato le 34 materie prime critiche da cui dipende il suo futuro. Questi minerali sono indispensabili per l’industria tecnologica, per esempio per la realizzazione degli smartphone, ma anche per la costruzione di turbine eoliche, pannelli fotovoltaici e batterie per auto elettriche. Il paradosso è che la loro estrazione è molto inquinante, ma sono essenziali per produrre l’energia rinnovabile del futuro.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società europee, cerca di capire a che punto è l’Europa nella corsa globale per aggiudicarsi queste risorse. Il continente sta sviluppando un’industria per l’estrazione di questi minerali per garantire la propria indipendenza, in particolare dalla Cina, e completare la transizione ecologica. Ma a quale costo, economico e ambientale?