In Europa i dati relativi alle vittime della strada sono in calo da decenni. L’automobile, però, resta il mezzo di trasporto più pericoloso nel continente e in alcuni paesi, come la Lettonia e la Romania, il problema è ancora molto sentito. Con il progetto di sicurezza stradale “Vision Zero”, l’Unione si è posta l’obiettivo di azzerare le morti per incidenti automobilistici entro il 2050. Ma è un’ipotesi realistica?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società europee, cerca di capire quali sono i paesi con le strade più sicure, se le auto a guida autonoma potrebbero essere una soluzione e quanto la tecnologia e l’intelligenza artificiale potrebbero aiutare i guidatori a non correre rischi inutili, riducendo così gli incidenti.