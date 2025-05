Una flotta clandestina di vecchie petroliere attraversa i mari europei, carica di petrolio russo da vendere per continuare a finanziare la guerra contro l’Ucraina. Queste navi, salvate dalla rottamazione, spesso non assicurate e battenti bandiere di convenienza, minacciano la sicurezza e l’ambiente. L’Unione europea ha appena approvato una nuova serie di sanzioni per evitarne la circolazione, anche se vari paesi europei hanno tratto profitto da questa situazione.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega quali sono i pericoli della circolazione di una flotta irregolare e intervista il giornalista d’inchiesta Nathaniel Peutherer, che ha indagato su queste imbarcazioni per il progetto Follow the money.