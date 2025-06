Con il 42 per cento del suo territorio protetto, la Slovenia ha il più alto numero pro capite di riserve naturali in Europa. Ed è stato il primo stato dell’Unione a vietare i neonicotinoidi, i pesticidi noti come “killer delle api”. Di fronte alla catastrofe causata dall’uso intensivo di insetticidi, a partire dagli anni duemila il paese ha fatto una scelta radicale: promuovere l’apicoltura e sensibilizzare alla biodiversità. Un modello per il continente, di fronte al declino degli impollinatori.

Il video reportage di Arte.