Le ondate di calore degli ultimi giorni sono solo un’anteprima di quello che ci aspetta nei prossimi anni. Secondo l’osservatorio europeo Copernicus, le temperature in Europa stanno aumentando due volte più velocemente della media globale.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega in che modo la crisi climatica aggrava anche le disuguaglianze sociali e abitative, e descrive quali soluzioni si stanno cercando per tutelare chi lavora all’aperto e per contrastare il caldo nelle città, particolarmente colpite dalle alte temperature. La sociologa Malyne Sahakian introduce il concetto di “giustizia termica”, per ragionare sulla situazione attuale e affrontare meglio i cambiamenti che ci attendono.