Prezzi troppo alti, ritardi, reti carenti: anche se il treno è il mezzo di trasporto meno inquinante e la scelta migliore per proteggere il clima, gli europei ancora non lo usano abbastanza per spostarsi da un paese all’altro. Ma, secondo i sondaggi, sarebbero disposti a farlo se le condizioni fossero diverse. Oggi è ancora difficile immaginare una rete europea che colleghi le principali linee ad alta velocità, a causa di una serie di differenze e difficoltà tecniche.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega la situazione delle reti ferroviarie europee. Si chiede se i paesi dell’Unione debbano prendere esempio dalla Svizzera, che molti considerano un modello per l’efficienza del servizio, e ricostruisce quali sono stati gli effetti della privatizzazione in Spagna e nel Regno Unito. Il governo britannico ha di recente cominciato a rinazionalizzare le ferrovie che erano state privatizzate negli anni ottanta, a dimostrazione di quanto siano importanti gli investimenti pubblici nel settore.