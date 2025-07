Oggi studiare è più accessibile che in passato, ma farlo in buone condizioni è diventato un privilegio. In diversi paesi europei, tra cui il Belgio, il numero di ragazze e ragazzi costretti a lavorare per pagarsi l’università è in forte aumento.

La maggior parte degli stati dell’Unione europea prevede un sistema di aiuti economici per chi studia, ma i criteri per ottenerli variano molto. Nei paesi in cui gli studenti sono considerati dipendenti dalla famiglia, le borse di studio sono assegnate in base al reddito dei genitori e ottenerle è più difficile. Invece nel Nordeuropa, per esempio in Danimarca, gli studenti sono ritenuti adulti e autonomi finanziariamente. In questo modo quasi tutti riescono a ricevere un aiuto.

Il reportage video di Arte.