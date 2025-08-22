Negli ultimi mesi sono emersi vari casi di appropriazione indebita di fondi europei. In Polonia si è scoperto che una parte dei soldi stanziati dall’Unione europea dopo la pandemia è stata usata per comprare beni di lusso. In Grecia alcuni politici sono stati accusati di essere coinvolti in una frode sui sussidi destinati agli agricoltori. Vicende simili ci sono state anche in Italia, Slovacchia e Lituania.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega come funzionano i fondi europei e cosa si potrebbe fare per limitare le frodi senza aumentare ulteriormente la burocrazia.