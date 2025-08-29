Mai prima d’ora in Europa sono andati distrutti così tanti boschi come nel 2025. I paesi del Mediterraneo più colpiti, come la Spagna e la Grecia, non sono più gli unici a subire gravi danni: quest’estate persino in regioni come la Scozia ci sono stati vasti incendi. E i roghi sono sempre più frequenti, intensi e caldi, quindi difficili da controllare, alimentati dalla siccità e dalle alte temperature.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che gli incendi costano ai contribuenti europei in media ogni anno almeno due miliardi di euro e distruggono in media 500mila ettari di terreno, con tutti i danni di lungo periodo che ne derivano. E sottolinea che le risorse stanziate dagli stati e dall’Unione per la protezione delle foreste sono insufficienti e le politiche di prevenzione inefficaci o inadeguate.