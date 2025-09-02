Attila vive da decenni in una palafitta sul mare nel comune di Fiumicino, a trenta chilometri da Roma. Oggi la sua vita sull’acqua è minacciata dalla costruzione di un grande porto per le navi da crociera: il colosso statunitense Royal Caribbean vuole investire seicento milioni di euro per la struttura, con l’obiettivo di attirare migliaia di turisti ogni giorno. Ma quello che arricchisce gli investitori avrà grandi conseguenze per l’ambiente e il territorio. E per la comunità locale può significare la perdita del proprio stile di vita.

Il reportage video di Arte.