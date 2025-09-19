Il notiziario video Europa Settegiorni , che racconta la vita delle società del continente, spiega che questi attacchi tendono a intensificarsi quando le truppe russe in Ucraina sono in difficoltà, e che l’Europa e la Nato ora devono decidere come reagire.

Dai droni abbattuti in Polonia , alle interferenze nel sistema gps dell’aereo che portava la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Bulgaria, fino ai cavi sottomarini danneggiati nel mar Baltico : negli ultimi mesi gli atti di sabotaggio in Europa sono aumentati e tutti gli indizi portano alla Russia.

