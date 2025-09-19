Dai droni abbattuti in Polonia, alle interferenze nel sistema gps dell’aereo che portava la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Bulgaria, fino ai cavi sottomarini danneggiati nel mar Baltico: negli ultimi mesi gli atti di sabotaggio in Europa sono aumentati e tutti gli indizi portano alla Russia.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che questi attacchi tendono a intensificarsi quando le truppe russe in Ucraina sono in difficoltà, e che l’Europa e la Nato ora devono decidere come reagire.
