Sławosz Uznański-Wiśniewski è il primo astronauta polacco ad aver raggiunto la Stazione spaziale internazionale. Al suo ritorno sulla Terra, è stato accolto come un eroe dai suoi concittadini, soprattutto dai giovani. Varsavia ha deciso di investire sempre di più nel futuro dell’esplorazione spaziale europea, come stanno facendo vari paesi dell’Unione.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it