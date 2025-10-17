Parigi, Madrid, Dublino, Atene e Riga: ovunque in Europa i prezzi delle case sono alle stelle. Trovare un alloggio in affitto è un vero e proprio percorso a ostacoli, soprattutto per i più giovani, e non solo nelle capitali. C’è chi è costretto a rimandare gli studi o a vivere con i genitori fino a oltre i trent’anni. Una situazione precaria che influenza negativamente anche la salute mentale di un’intera generazione.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, cerca di spiegare con interviste a studiosi ed esperti le ragioni di questa crisi, causata principalmente dall’assenza di interventi da parte delle istituzioni, in particolare in alcuni paesi. Quali sono le possibili soluzioni e cosa sta facendo l’Unione europea per affrontare questo problema.