In Belgio più della metà delle aziende agricole sono scomparse negli ultimi trent’anni per mancanza di eredi: è sempre più difficile che le nuove generazioni siano interessate a continuare l’attività dei genitori. Ed è un fenomeno europeo: la maggior parte delle persone che lavorano in questo settore ha più di 55 anni, anche nei paesi dove l’agricoltura ha un ruolo economico centrale, come Spagna, Italia o Romania.

