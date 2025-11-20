In Belgio più della metà delle aziende agricole sono scomparse negli ultimi trent’anni per mancanza di eredi: è sempre più difficile che le nuove generazioni siano interessate a continuare l’attività dei genitori. Ed è un fenomeno europeo: la maggior parte delle persone che lavorano in questo settore ha più di 55 anni, anche nei paesi dove l’agricoltura ha un ruolo economico centrale, come Spagna, Italia o Romania.
Il video di Arte.
Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
