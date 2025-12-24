La fast fashion ha invaso il mercato dell’abbigliamento facendo aumentare l’acquisto dei prodotti tessili in tutta l’Europa: ogni cittadino ne compra in media diciannove chili all’anno, e ne getta dodici chili. Questa grande crescita nei consumi ha messo in crisi le organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano di raccogliere, smistare e riciclare indumenti. Negli ultimi anni il loro lavoro è cresciuto molto, ma solo un terzo di quello che ricevono può essere riutilizzato o riciclato, perché il resto è di scarsa qualità ed è distrutto.

L’Unione europea di recente ha adottato una direttiva, che non sarà attuata dai vari stati prima del 2027, che obbliga le aziende tessili a sostenere il riciclo, lo smistamento e lo smaltimento dei loro prodotti.

Il reportage di Arte dal Belgio.