“Abbiamo bisogno della Groenlandia”. Da quando è tornato alla Casa Bianca per il suo secondo mandato, Donald Trump non smette di reclamare la più grande isola del mondo, che appartiene al regno di Danimarca ed è considerata territorio d’oltremare dell’Unione europea.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega perché i minerali strategici e la sua posizione nel mare Artico, al crocevia tra Asia ed Europa, fanno della Groenlandia una risorsa preziosa. Se una parte dei groenlandesi sogna l’indipendenza, sono pochi quelli che chiedono un’annessione agli Stati Uniti. Come può quindi l’Europa contrastare le minacce statunitensi, e quali sarebbero le conseguenze per la Nato di un braccio di ferro tra Washington e i paesi europei per la sovranità dell’isola? Il video.