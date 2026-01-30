Tra pochi giorni inizieranno i giochi invernali di Milano Cortina. Ma per garantire che ci sia abbastanza neve per le gare, i cannoni da neve stanno funzionando a pieno regime, consumando enormi quantità d’acqua e moltissima energia. Dall’ultima volta che le Olimpiadi sono state organizzate a Cortina, nel 1956, la temperatura media nel mese di febbraio è aumentata di 3,6 gradi.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, si chiede se con il riscaldamento climatico è ancora ragionevole voler sciare a tutti i costi. E cerca di capire che peso ha il turismo invernale nell’economia europea e quali potrebbero essere le attività alternative.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
