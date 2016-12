I migliori film del 2016 secondo Internazionale

Fuocoammare di Gianfranco Rosi Documentario atemporale sul rimosso che invade il nostro quotidiano. Migranti fuoricampo mentre invece sono in campo un ragazzino e un medico italiani: per meglio dire che “loro” siamo “noi”.

Neruda di Pablo Larraín Limpido, malgrado l’oscurità in cui è immerso, nel costruire un’ipnotica fabula poetica che incanta (fondamentale la lingua originale) con immagini oniriche, appartenenti a un altro cinema come a un’altra vita. Reale o di finzione.

Horace & Pete di Louis C.K. Louis C.K. coinvolge una serie di attori più o meno noti, tra cui Jessica Lange, Alan Alda e Steve Buscemi, chiede a Paul Simon una canzone che gli faccia da sigla, e si autoproduce una serie tv drammatica. La storia è quella di due famiglie legate da un locale, un bar che ha un secolo di vita, gestito da una serie di Horace e di Pete battezzati appositamente. Ma c’è un’offerta di vendita per il bar, una prospettiva di uscire da questo schema esistenziale e fare altro. Contemporaneamente c’è la vita, ci sono i clienti abituali, le malattie, gli amori, le passioni che vanno e che vengono. Nella quantità di racconti seriali cui siamo esposti in questi anni, Horace & Pete appartiene a una classifica a parte, che unisce una qualità da professionisti alla libertà di concedersi il tono della tragedia. Si esce, dalla visione di questi dieci episodi, scossi e inebriati: capita solo con i capolavori.

Lo chiamavano Jeeg Robot

di Gabriele Mainetti

Una storia di supereroi ambientata a Roma, dove un ragazzo che vive di espedienti acquisisce superpoteri tramite un bagno incauto nel Tevere dove sono stati abbandonati dei bidoni tossici. Il regista Gabriele Mainetti e gli sceneggiatori Guaglianone e Menotti si inventano un film di supereroi classico e italiano, per quanto la cosa sia così insolita; ci credono, stanno lontani dal sarcasmo e non sbagliano quasi niente. Film meticoloso come da noi è raro, con un cast sempre in parte, a cominciare dal trio di protagonisti Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli. (Il contrario di Lo chiamavano Jeeg Robot è un film di supereroi in una cultura di supereroi che con la scrittura decide di ribaltare tutto: il delizioso Deadpool).

The night of

di Steven Zaillian

Il poliziesco processuale appartiene a una tradizione gonfia di capolavori, come La parola ai giurati di Sidney Lumet, Testimone d’accusa di Billy Wilder e molti altri. Questa serie originariamente inglese, portata negli Stati Uniti da Richard Price (Clockers, The wire) e Steven Zaillian (Schindler’s list, Gangs of New York), fugge ostinatamente dai luoghi comuni della giustizia al cinema. Un ragazzo sostanzialmente spacciato, inetto, così pieno di dubbi e buona fede da portare il pubblico a perdere qualsiasi speranza, lotta per la propria innocenza senza esserne così convinto. John Turturro torna al livelli di un tempo interpretando un avvocato davvero indimenticabile, Jeannie Berlin arriva ai livelli della madre Elaine May, e Riz Ahmed si conferma una delle nuove facce più interessanti di Hollywood.

The witch

di Robert Eggers

Spesso i film dell’orrore raccontano una discontinuità, un punto nello spazio dove il male si manifesta con una violenza altrove sconosciuta. The witch invece ricostruisce la vita dei veri puritani, i coloni britannici degli Stati Uniti, posseduti da un furore religioso che permea tutto il loro mondo. E se il mondo intero trasuda dio e religione, dalle parole dei bambini all’idea ultima di esistenza dei membri della famiglia, altrettanto forte e coerente diventa la presenza del maligno. Trovare un’estetica nuova per l’horror è una cosa difficile, ma questo non si ferma qui: si inventa anche un’etica diversa nella quale il genere assume una forma originale.

Stranger things

di Matt e Ross Duffer

Il lavoro certosino di ricostruzione di un contesto narrativo del passato è alla base del successo dei fratelli Duffer e di questo loro gioiellino prodotto da Netflix. La storia di ragazzini curiosi e ingenui che affrontano il mondo dei grandi, cercano di disinnestarlo e ne escono cresciuti è quasi sparita. Questa seria la risuscita con abnegazione assoluta, e ha tutto l’entusiasmo, l’ingenuità e l’anacronismo di un’operazione filologica da fan. Il risultato è un parco a tema inebriante ispirato a Steven Spielberg, Joe Dante, Stephen King, e John Hughes. Nel cast spiccano Winona Ryder, David Harbour e Millie Bobby Brown.