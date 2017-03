Come cambierà il regolamento di Dublino sul diritto d’asilo europeo

Ali è siriano, ha 19 anni e in questo momento si trova in un centro di detenzione per stranieri in Belgio in attesa di sapere se dovrà essere trasferito in Croazia, il paese dal quale è entrato nell’Unione europea, o se potrà rimanere in Belgio, dove suo fratello ha ottenuto lo status di rifugiato.

Dopo aver attraversato l’Europa e aver trascorso alcuni mesi in una struttura di accoglienza per richiedenti asilo nelle Fiandre, a fine febbraio è stato informato che, in base al regolamento di Dublino, doveva tornare in Croazia e presentare in quel paese una richiesta di asilo, pur non avendo nessun legame nel paese e nonostante la Croazia fosse stata condannata per il suo trattamento dei richiedenti asilo.

L’avvocato di Ali ha fatto ricorso contro la decisione e ora il giovane siriano aspetta, spaventato e incredulo. La sua storia racconta il fallimento del sistema di Dublino sul diritto d’asilo europeo, nato nel 1990 per stabilire quale stato membro è responsabile dell’esame di una richiesta di asilo (quasi sempre il paese di primo ingresso nel territorio dell’Unione).

Enorme pressione

Un sistema pensato, applicato e riformato male, che ha creato un’enorme pressione sui paesi di frontiera come l’Italia e la Grecia senza garantire una reale solidarietà e cooperazione tra gli stati membri. In base al regolamento di Dublino, nel 2016 sono stati trasferiti in Italia da altri paesi europei 3.129 richiedenti asilo, perché è stato stabilito che l’Italia era stato il loro paese d’ingresso in Europa.

Dall’Italia, sempre nel 2016, sono state trasferite in altri stati europei 115 persone per la medesima ragione. Questi numeri sono destinati ad aumentare nel 2017, perché nel frattempo l’agenda europea sulle migrazioni, del maggio del 2015, ha imposto che nei paesi di arrivo dei migranti siano creati degli hotspot, cioè delle strutture dove i migranti sono identificati e fotosegnalati all’arrivo. Nel 2016, la procedura ha riguardato il 99 per cento dei migranti arrivati in Italia, ma molti di loro hanno continuato a sottrarsi al sistema di accoglienza istituzionale e a raggiungere altri paesi d’Europa autonomamente, rischiando nei prossimi mesi di essere rimandati indietro proprio in base alle regole comuni sull’asilo.