Il crollo del ponte di Genova nella stampa europea

“Per gli italiani è una metafora del marciume che c’è al cuore dello stato e delle istituzioni. Perché dietro alla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova si nasconde una terribile verità”, scrive Nicholas Farrell sul quotidiano britannico The Daily Telegraph. “Secondo gli esperti, in Italia centinaia, forse migliaia di ponti sono trappole mortali. E come succede, specialmente al sud, che delle palazzine di appartamenti crollino per fughe di gas, così non è raro che il declino delle infrastrutture causi la perdita di vite umane. Per risistemare le infrastrutture del paese servirebbe una montagna di investimenti, ma l’Italia è prigioniera dell’euro e ha un debito pubblico che equivale al 132 per cento del pil e costa 80 miliardi all’anno di interessi”.

Il sito ungherese 444.hu critica invece il tentativo del ministro dell’interno Matteo Salvini di addossare la responsabilità della tragedia alle istituzioni europee. “L’Italia ha già incassato il via libera dell’Unione europea a spendere dieci miliardi di euro per lo sviluppo delle sue infrastrutture. L’Ue ha anche sottolineato che questi investimenti erano necessari. Anche a Genova si era parlato della questione, con particolare riferimento al ponte Morandi. Ma il più convinto oppositore degli investimenti in infrastrutture è stato proprio il Movimento cinque stelle. La classe politica italiana, di tutte le tendenze politiche, deve smetterla di incolpare gli altri per i propri fallimenti, chi si tratta dei migranti, dell’Unione europea o dell’euro”.

“Già che prima che le vittime fossero identificate”, aggiunge il quotidiano belga De Morgen, “Salvini aveva già trovato il colpevole: l’Europa. Chi altri sennò? Che razza di persona, di piccolo demonio, potrebbe sfruttare questo momento di cordoglio per la propria misera guerra politica? Le dichiarazioni di Salvini sono ridicole, troppo semplicistiche e pensate unicamente per guadagnare qualche punto presso gli elettori. Il punto è che il populismo di estrema destra è tornato in auge alla grande in Italia. Lo abbiamo già scritto e lo scriveremo ancora: Matteo Salvini è la dimostrazione che le bande di estrema destra mantengono la loro mentalità da bande anche quando arrivano al governo”.