L’insicurezza genera paure

Negli ultimi decenni la disuguaglianza è diminuita a livello globale, ma è cresciuta molto all’interno dei paesi, Italia compresa: ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, spesso fisicamente distanti. I primi risiedono nei centri delle grandi città, i secondi nelle periferie o nelle aree interne del paese dove la qualità della vita è peggiore. E non solo a causa delle disuguaglianze di reddito, ma anche per l’assenza di servizi essenziali e di cura del territorio. In questo contesto le persone si sentono sempre più insicure e la paura si traduce nella richiesta di poteri forti, nella diffidenza verso élite considerate responsabili dei disastri degli ultimi anni, nel desiderio di comunità chiuse dove il diverso è considerato un nemico da cui difendersi.

Come costruire un’alternativa politica, economica e sociale all’autoritarismo, che tenga conto delle diversità e provi a contrastare le disuguaglianze? A Ferrara ne parleranno il 6 ottobre, in un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione Unipolis, Fabrizio Barca, economista e membro del Forum disuguaglianze diversità, Rachel Donadio, corrispondente dall’Europa per The Atlantic, ed Elly Schlein, europarlamentare. L’incontro sarà moderato da Jacopo Zanchini, vicedirettore di Internazionale.