Tutta un’altra musica

La musica accompagna come sempre le giornate del festival di Internazionale a Ferrara. Il 5 e 6 ottobre gli allievi del conservatorio Frescobaldi di Ferrara affiancheranno con i loro intermezzi musicali due dirette di Radio3Mondo, con un duo di percussioni e vibrafono (venerdì) e un trio di chitarre classiche (sabato).

Il 6 ottobre si partirà alla scoperta del nuovo stile di musica elettronica che si sta sviluppando nelle township di Durban, in Sudafrica, con Nan Kolé e Citizen Boy, intervistati da Giovanni Ansaldo al circolo Arci Bolognesi. La sera, in piazza Municipale, faranno un set a favore della campagna #Umani di Medici senza frontiere. In contemporanea, la stessa sera, il maestro Mario Brunello e l’alpinista Fausto De Stefani si esibiranno in un racconto musicale del percorso compiuto con i giovani musicisti della scuola di Kirtipur verso il campo base dell’Everest, in Nepal.

Domenica 7 ottobre si esibirà il coro Valsella del Borgo Valsugana, tra i più antichi cori del Trentino, con il suo repertorio misto di parole e motivi delle valli e di canti tradizionali delle montagne europee ed extraeuropee.