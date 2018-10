Sul grande schermo

Al festival di Internazionale si vedono tanti film. Come quelli della rassegna curata da Cinemovel: si comincia il 5 ottobre con Vento di Soave, di Corrado Punzi, preceduto da una conferenza-spettacolo con le parole di Enrico Fontana e la lavagna luminosa di Vito Baroncini; il 6 ottobre è la volta di Il giovane Marx di Raoul Peck, in collaborazione con Cgil Ferrara e Cgil Emilia-Romagna, e di un altro biopic, Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, dedicato agli ultimi anni di Christa Päffgen, che fu musa di Andy Warhol e che dopo l’esperienza con i Velvet Underground intraprese la carriera solista.

Il 7 ottobre si potrà vedere Entroterra, documentario sulle storie di paesi di montagna abbandonati in Italia, proposto in collaborazione con il progetto FuoriRotta 2018 e Montura editing. Lo stesso giorno sono in programma il documentario Isis, tomorrow, un’inchiesta della giornalista Francesca Mannocchi e del fotografo Alessio Romenzi sull’indottrinamento dei bambini da parte del gruppo Stato islamico, e Sorelle d’Italia, film di Daniele Gaglianone proposto in collaborazione con Medici senza frontiere.