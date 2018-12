Le elezioni in Andalusia commentate dalla stampa spagnola

Secondo i principali giornali spagnoli la sconfitta dei socialisti, al potere a Madrid, e l’affermazione del partito di estrema destra Vox nelle elezioni regionali in Andalusia avranno un impatto sul governo spagnolo e sulla maggioranza.

Terremoto andaluso

El País

Per il quotidiano di centrosinistra “il risultato delle elezioni cambia il panorama politico nazionale”. Nel suo editoriale non firmato il giornale afferma infatti che “dopo 36 anni di governo socialista ininterrotto in Andalusia, un periodo molto lungo si conclude nella comunità autonoma più popolata della Spagna (8,4 milioni di abitanti), tradizionale granaio di voti del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Anche se i socialisti continuano a essere il primo partito, i risultati rappresentano una sconfitta impossibile da negare per il partito di Susana Díaz”. L’irruzione di un quinto partito all’estrema destra “non solo frammenta ulteriormente il voto di destra, ma trasforma anche l’equilibrio delle forze politiche in tutta la Spagna, che entra in un sistema pentapartitico”. “La cosa peggiore che potrebbe accadere”, conclude l’editoriale, “è che il successo di Vox faccia pensare agli altri di dover seguire la sua strada. Questo rappresenterebbe la più grande débâcle in seguito al terremoto andaluso”.

L’Andalusia svolta a destra

La Vanguardia

“La fine del sistema bipartitico si risolve con l’accesso al potere in Andalusia di una destra frammentata, ma che, insieme, può andare al governo della regione per i prossimi quattro anni”, si legge nell’editoriale non firmato del giornale catalano: “Un patto che avrà un costo, perché costringerà il Partito popolare a svoltare a destra a causa della presenza di Vox, che riesce a irrompere sulla scena politica spagnola con una forza insospettabile, con un discorso nostalgico del franchismo, eurofobo e con posizioni chiaramente dure contro l’indipendenza catalana. L’inversione di tendenza in Andalusia va di pari passo con l’inquietante emergere di Vox e l’influenza che potrebbe avere sul futuro politico della Spagna”.