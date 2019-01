Cosa succede sulle navi umanitarie bloccate nel Mediterraneo

“Siamo al quattordicesimo giorno di navigazione, dal punto di vista psicologico le persone stanno sempre peggio”, dice Philip Hahn, il capomissione di Sea Watch 3. “Le condizioni atmosferiche sono state terribili e le persone hanno dormito in spazi molto ristretti, con i materassi a terra. La situazione dal punto di vista igienico sta peggiorando. Abbiamo cibo solo per pochi giorni, quindi aspettiamo una risposta dall’Unione europea”.

In un comunicato l’organizzazione Sea Watch ha aggiunto: “Stiamo facendo, una volta di più, quello che le autorità e i governi continuano a non fare: andare a prestare soccorso a chi in mare rischia la vita a causa delle politiche europee di chiusura dei canali di ingresso legali, facendo ogni sforzo possibile per ridurre le sofferenze di persone, anche bambini piccolissimi, che hanno già affrontato l’inferno dei deserti e dei lager libici. Perché una società che viola i diritti fondamentali di alcuni è una società insicura e pericolosa per tutti”.

Diciotto organizzazioni hanno sottoscritto un appello chiedendo al governo italiano e agli altri in Europa di trovare una soluzione: “Chiediamo con urgenza all’Italia e agli altri stati membri dell’Unione europea di attivarsi senza ulteriori tentennamenti, affinché i 49 migranti da giorni bloccati in mare, tra i quali diversi minori inclusi bambini molto piccoli, possano immediatamente sbarcare in un porto sicuro e ricevere l’assistenza umanitaria a cui hanno diritto e le cure di cui hanno bisogno”.

L’opposizione dei sindaci

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel 2018 la traversata del Mediterraneo centrale è costata la vita a 2.240 persone. Il tasso di mortalità è aumentato rispetto al 2017 a cause delle politiche di deterrenza totale adottate dai governi europei, che hanno di fatto sospeso le missioni di soccorso e hanno ostacolato l’attività delle organizzazioni umanitarie in mare. Tra gennaio e luglio del 2018 è morta una persona ogni 18 di quelle che hanno provato ad attraversare il mare. Molti sono stati intercettati dalla guardia costiera libica e portati indietro nei centri di detenzione.

Nonostante questi numeri, non c’è stato nessun cambiamento di prospettiva da parte dei governi che hanno adottato politiche sempre più restrittive. L’Italia ha chiuso i suoi porti alle imbarcazioni delle ong nel giugno del 2018, quando con un tweet del ministro dell’interno Matteo Salvini il paese ha impedito alla nave Aquarius di Medici senza frontiere e Sos Méditerraée di attraccare con più di novecento persone a bordo. Alcuni sindaci italiani si sono opposti alle politiche del governo e si sono detti pronti a fare gesti di disobbedienza civile. È il caso di Leoluca Orlando a Palermo o di Luigi de Magistris a Napoli.