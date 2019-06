L’uomo che sfidò Pechino

Il 4 giugno 1989 i carri armati cinesi entravano in piazza Tiananmen, a Pechino, dove da quasi due mesi i giovani manifestavano per chiedere più democrazia. Trent’anni dopo, il bilancio della repressione è incerto. Alcuni parlano di 300 vittime, altri di 2.500. Tra quegli studenti, a cercare di mediare con i militari, c’era anche l’intellettuale cinese Liu Xiaobo.

Liu era appositamente tornato dagli Stati Uniti e dal 1989 continuò la sua battaglia per la democrazia in Cina. Per il suo impegno fu arrestato e rilasciato più volte finché nel 2008, nei mesi precedenti alle Olimpiadi, insieme ad altri trecento attivisti e intellettuali scrisse Charta 08, il manifesto per la democratizzazione della Cina. Poco dopo Liu fu nuovamente arrestato e in seguito condannato a undici anni di carcere per sovversione.