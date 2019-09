Verità fino in fondo

“All’inizio pensavo di concentrarmi sul caso del volo Mh17, ma dopo aver parlato con i collaboratori di Bellingcat mi sono reso conto che le loro indagini andavano dai crimini di guerra in Siria all’avvelenamento di Sergej e Julia Skripal nel Regno Unito. Di questi tempi, con governi sempre meno affidabili, la verità sembra sempre più nascosta. Ma questi ricercatori non si fermano finché non la scoprono e sono in grado di dimostrarla. M’interessava anche riflettere sul ruolo di internet nella società: oggi non è necessario essere un giornalista per fare un’inchiesta, bastano un computer e una connessione. La tecnologia dà potere alle persone e assicura l’evoluzione del giornalismo. Per il giornalismo investigativo tradizionale è sempre più difficile finanziare ricerche e indagini. Non credo tuttavia che il giornalismo tradizionale sarà sostituito dal citizen journalism, e nel film vediamo piuttosto la tendenza a collaborare: Christiaan Triebert, uno dei protagonisti, oggi lavora per il New York Times”.