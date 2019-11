Il fantastico mondo di Lucca

Tra le esposizioni presenti a palazzo Ducale, già inaugurate sabato 12 ottobre, alcune erano particolarmente attese. Per esempio Mostri, non lo siamo tutti?, dedicata a Emil Ferris, vincitrice nel 2018 del Gran Guinigi per il miglior graphic novel (La mia cosa preferita sono i mostri, Bao publishing), e diventata un caso editoriale con oltre 70mila copie solo negli Stati Uniti. O quella dedicata all’italiana Barbara Baldi (Lo spessore del silenzio): autrice del poster di questa edizione del festival, colorista e illustratrice affermata, premiata nel 2018 con il Gran Guinigi alla miglior disegnatrice, con due soli graphic novel (Lucenera e _Ada__)_ si era già imposta all’attenzione del panorama internazionale.

L’edizione 2019 di Lucca Comics and Games , che si è aperta il 30 ottobre, presenta come sempre una nutrita serie di eventi, convegni, incontri ed esposizioni dedicati al fumetto, alla scrittura, al cinema, d’animazione e dal vero, all’arte digitale, all’illustrazione, al gioco e videogioco.

Tra le altre esposizioni in corso ci sono quella dedicata a John Buscema, uno dei più celebri e talentuosi disegnatori della Marvel degli anni settanta e ottanta, e quella incentrata sul lavoro di Jeffrey Catherine Jones (in arte Jeff Jones). Nata uomo, ha poi cambiato sesso ed è stata riconosciuta legalmente come donna. Morta nel 2011, è stata una disegnatrice e illustratrice di talento, dal lavoro originale e non scontato imperniato sul fantasy e l’horror. Anche il suo lavoro nel fumetto è stato molto apprezzato: venne premiata nel 1976 a Lucca per la sua serie poetica Idyl. Da visitare anche l’esposizione dedicata ad Armand Baltazar, senior art director per DreamWorks, Disney e Pixar.

Inoltre, sempre a palazzo Ducale, è presentata la mostra dedicata al maestro giapponese Suehiro Maruo che spazia tra l’horror e l’erotico, colonna portante da anni del catalogo delle edizioni Coconino press che lo hanno fatto scoprire al pubblico italiano; e quella dedicata allo sceneggiatore Alessandro Bilotta, pluripremiato autore di numerose serie di culto e dalla notevole originalità, in particolare per Sergio Bonelli editore, e vincitore l’anno scorso del Gran Guinigi di Lucca Comics per la miglior serie con Mercurio Loi.