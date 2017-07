Italia trascurata

Per pigrizia e automatismi adolescenziali mai cambiati, ascolto molto poco la musica italiana nuova. Questo ogni tanto mi porta a scoprire artisti che sono già famosi e dei quali io conoscevo solo il nome. L’ultimo caso, pochi mesi fa, è stato Brunori Sas; quello più notevole degli ultimi dieci anni è stato Cesare Cremonini. Un vero musicista, canzoni emozionanti con testi non ovvi e dischi sempre con una produzione di serie a: avercene, di cose come la #canzonedelgiorno di oggi. Magari ne abbiamo moltissime e io non lo so. Peggio per me. Ma per le cose belle c’è sempre tempo.