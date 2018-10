Il danno è fatto

La politica estera dell’amministrazione Trump si è rivelata tristemente prevedibile nel danno che ha arrecato a Washington: nelle alleanze, negli interessi e nelle prospettive a lungo termine per la leadership sul palcoscenico globale. L’area Asia-Pacifico, emersa nel ventunesimo secolo come centro di gravità geopolitico, è probabilmente il contesto in cui l’amministrazione Trump comprometterà di più gli interessi degli americani. Nonostante la Casa Bianca abbia sbandierato ripetutamente il suo impegno per creare una regione “aperta e libera”, le parole e le azioni del presidente non hanno mai seguito questi nobili princìpi. I politici legati a Donald Trump criticano la Cina per i suoi finanziamenti predatori, ma un attimo dopo devono cercare di rimediare ai commenti destabilizzanti del presidente sulle presunte falle degli alleati Giappone e Corea del Sud, o agli immancabili elogi rivolti ai leader autoritari. Quando il presidente non pronuncia frasi che danneggiano la posizione degli Stati Uniti, si limita a mostrare un chiaro disinteresse per l’Asia.

Provando a immaginare quale potrebbe essere l’approccio americano in Asia dopo Trump, i liberali e progressisti devono prepararsi a gestire una percezione degli Stati Uniti molto diversa rispetto al passato. Qualunque sarà quell’approccio, non sarà più come prima: un semplice ritorno alla politica estera americana precedente al 2017 non sarà sufficiente.

Per cominciare, servirà una discussione precisa e onesta su cosa intendono gli Stati Uniti e i loro alleati quando promettono un impegno per un “ordine liberale internazionale in Asia”. Quest’ordine non può essere considerato sinonimo di egemonia americana, ma dev’essere un invito a difendere valori che portino la pace e la prosperità per tutti nell’Asia del ventunesimo secolo. Nel 2021 o nel 2025, gli sfidanti di Trump dovranno essere pronti a indicare un cammino ai partner e agli alleati in Asia, che sono preoccupati per le ambizioni della Cina ma lo sono altrettanto per un approccio americano capriccioso, disinteressato ed egoista.