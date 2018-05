Ancora studenti e blogger nel mirino di Al Sisi

“Per generazioni gli studiosi di tutto il mondo sono andati in Egitto per studiare la politica, la cultura, la lingua, anche durante il periodo di Mubarak c’era un dibattito intellettuale vivace. Questo mondo si è impoverito per colpa della brutalità arbitraria dell’attuale regime”, gli ha risposto sempre su Twitter la professoressa Sumita Pahwa.

Quello che è successo è la sparizione per quattro giorni di Walid al Shobaky, un ricercatore della University of Washington di Seattle, accusato di diffondere false notizie e di avere legami con un’organizzazione terroristica. Come gridavano allora gli attivisti egiziani in sostegno di Giulio Regeni: “È stato trattato come uno di noi”. Walid stava facendo ricerca sul sistema giudiziario egiziano. A Nour Farhat, professoressa di diritto all’università di Zagazig, che lo ha visto per ultima prima della scomparsa, diceva di “avere incontrato molti e importanti esperti di diritto in Egitto”.

Prima del dottorato Walid era stato giornalista. E ora su internet la pagina dello studente sul sito dell’università è bloccata, così come tutti i suoi account sui social network. Fare ricerca in Egitto è diventata un’attività pericolosissima, come attesta la condanna di un altro ricercatore, Ismail al Iskandarani, massimo esperto di Sinai e condannato a dieci anni di prigione il 22 maggio 2018, sempre con l’accusa di aver diffuso false notizie.