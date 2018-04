La vittoria scontata del generale egiziano Al Sisi

Avrebbe potuto accontentarsi del 78 per cento dei voti, e invece no. Come a voler dare ragione ai pronostici che scommettevano su una sua vittoria con oltre il 90 per cento delle preferenze, Abdel Fattah al Sisi si è attribuito il 97 per cento, un risultato che potremmo definire sovietico.

Ironia a parte, cosa significa? Per quanto poco credibile e francamente imbarazzante, la vittoria di Al Sisi in Egitto ha un significato chiaro: quest’uomo non ha intenzione di andare per il sottile e vuole far capire che ha pieni poteri e che può fare quello che vuole. Al Sisi è presidente non per volontà popolare ma per la forza delle armi.

Era solo un generale quando nel luglio del 2013 ha rovesciato il suo predecessore Mohamed Morsi, islamista e appartenente ai Fratelli musulmani nonché primo presidente egiziano democraticamente eletto e primo civile a occupare la poltrona.

Dalle primavere alle caserme

Morsi aveva vinto le elezioni sull’onda delle rivoluzioni arabe del 2011, non perché la maggioranza degli egiziani volesse imporre la sharia e dichiarare guerra all’occidente, ma perché i Fratelli musulmani non avevano mai conquistato il potere, apparivano integrati e il loro puritanesimo era considerato dalla piccola borghesia di funzionari e commercianti come una cura contro la fascinazione dei giovani egiziani per la liberazione sessuale.

Il problema è che i Fratelli musulmani non avevano un’organizzazione efficace e si sono dimostrati incapaci di governare un paese con le finanze pubbliche in rovina. Appena eletti, sono diventati estremamente impopolari e quando il loro presidente ha provato a modificare la costituzione per aumentare i suoi poteri, la popolazione è tornata in piazza come aveva fatto nel 2011, in nome della democrazia.