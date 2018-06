L’Egitto di Mohamed Salah e quello di Al Sisi

Da qualche mese sono riprese delle timide proteste online per contestare la gestione autoritaria – e per molti aspetti fallimentare – del generale Abdel Fatah al Sisi, al potere da cinque anni dopo un colpo di stato.

L’hashtag più popolare nel paese nelle ultime settimane – 86mila tweet – è stato #AlSisivattene, in ricordo del primo slogan della rivoluzione tunisina. Dopo la disfatta calcistica contro l’Arabia Saudita, l’hashtag #Checosaodiodell’Egitto ha cominciato a lanciare strali contro il governo, la sua corruzione, la sua violenza e, soprattutto, la sua incapacità di sfamare la popolazione.

L’Egitto di Al Sisi non corrisponde a quello gioioso e vincente di Mohamed Salah. La politica d’austerità richiesta dal Fondo monetario internazionale sta piegando il paese: nel 2016 la lira egiziana ha perso il 50 per cento del suo valore, e di conseguenza gli egiziani hanno visto diminuire il loro potere d’acquisto. L’inflazione rende oggi impossibile la vita per le fasce più povere della popolazione. A maggio il prezzo del biglietto della metropolitana è aumentato del 350 per cento: i viaggiatori hanno organizzato proteste spontanee quando hanno realizzato che un terzo dei loro stipendi veniva speso per i trasporti.

Anche gli aiuti alimentari sono stati tagliati, penalizzando 70 milioni di persone che contano sulle sovvenzioni statali. In un dossier dedicato allo “scompiglio egiziano”, Middle East Eye racconta di Safia, 62 anni, che non può più sfamare i figli con una sola pensione (40 euro al mese); o di Mona Hussein, che spiega che con lo stipendio del marito medico (340 euro al mese) a causa dell’aumento dei prezzi (38,6 per cento annuo) la famiglia non fa più parte della classe media: “Non compro mai un determinato bene allo stesso prezzo. I prezzi aumentano tutti giorni. Non so per quanto ancora potremo sopportare tutto questo”.

Il ragazzo di Nagrig

Se Mohamed Salah è considerato dagli egiziani come uno di loro è perché proviene da un piccolo paese, Nagrig, sul delta del Nilo, e perché, come la maggioranza degli egiziani, ha vissuto in povertà. Non aveva i soldi per studiare e da adolescente prendeva tutti i giorni tre minibus per andare ad allenarsi al Cairo. Diventato famoso, il calciatore ha offerto scuole e ambulanze al suo paese. La sua umiltà e la sua generosità sono apprezzate quanto il fatto che non ha mai dimenticato le sue origini umili.